Les déboires de l'ancien président Donald Trump ne cessent de s'accroître. Empêtré dans plusieurs affaires judiciaires, M. Trump a eu la désagréable surprise de voir le FBI débarquer dans sa célèbre résidence de Floride, Mar-a-Lago. C'est l'ancien président lui-même qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué rendu public il y a quelques heures. Il s'est dit victime de persécution politique.

"Notre nation vit des jours sombres, ma belle demeure, Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, est assiégée et a été perquisitionnée et occupée par de nombreux agents du FBI... Après avoir travaillé et coopéré avec les agences gouvernementales concernées, cette perquisition non annoncée de mon domicile n'était ni nécessaire ni appropriée... Ils ont même forcé mon coffre-fort!" A entre autres déclaré l'ex-leader Républicain dans un communiqué. Questionné par la presse américaine, un porte-parole du ministère américain de la Justice a déclaré qu'il n'avait aucun commentaire à faire sur le dossier.

Selon une source citée par la presse américaine, cette perquisition concerne l'enquête sur les dossiers classifiés de la Maison-Blanche et visait à savoir si Trump avait emporté certains dossiers sensibles de son mandat à la Maison-Blanche à sa résidence en Floride. Pendant ce temps les investigations se poursuivent concernant l'assaut du Capitole. Un panel du Congrès enquête en effet sur l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain. Trump risque une accusation de « complot séditieux ».