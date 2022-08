L’armement turc a fait ses preuves en faveur de l’Ukraine, lors de l’offensive russe. Au nombre des matériels qui se sont révélés efficaces se trouve le drone Baryaktar TB2. Cette arme a par ailleurs été utile pour le gouvernement azerbaïdjanais au cours de la guerre du Haut-Karabakh. Toutefois, cette arme fait de plus en plus d’admirateurs en Afrique subsaharienne. Deux pays de l’Afrique de l’ouest à savoir le Niger et le Togo ont acquis ces derniers mois des lots du drone turc. En effet, Lomé a reçu un lot de ce dernier durant ces dernières semaines. Le Niger quant à lui a acheté six de ces drones. Les deux pays ont fait ces acquisitions afin de faire efficacement face à la menace terroriste qui devient de plus en plus grandissante.

La France et les Etats-Unis disposent de bases de drones au Niger

Notons que l’exemple de l’Ukraine a visiblement boosté la vente du Baryaktar TB2. Il faut souligner qu’outre les drones turcs, certains drones contrôlés par d’autres puissances sont également présents au Niger. C’est par exemple le cas de la France et des Etats-Unis qui disposent des bases de drones dans le pays. Pour rappel, les USA avaient averti la Turquie que certains russes essaient de contourner les mesures punitives dont leur pays fait objet, à cause de l’offensive lancée par le chef du Kremlin Vladimir Poutine en Ukraine. Plusieurs jours après, Washington a évoqué le risque de possibilité de sanctions contre Ankara.

Quelque temps après, ce dernier a réagi par le biais du ministre des Finances Nureddin Nebati. Hier vendredi 26 août 2022, il a qualifié d’ « insignifiantes » les inquiétudes des sociétés turques, suite à l’avertissement fait par le secrétaire américain adjoint au Trésor, Adewale Adeyemo. Dans un tweet, Nureddin Nebati a estimé que « cela n'a aucun sens qu'une lettre relayée aux groupes d'affaires turcs suscite l'inquiétude dans nos milieux d'affaires ». Il a ajouté : « Nous sommes heureux de voir que les États-Unis, notre allié et partenaire commercial, invitent leurs entreprises à investir dans notre économie ».