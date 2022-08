Etaient-ils fatigués? C'est la question qu'il est légitime de se poser. En effet, deux pilotes de la compagnie Ethiopian Airlines se sont endormis en plein vol dans leur cabine. Leur imprudence aurait pu occasionner un crash puisqu'il y avait des passagers à bord de l'avion. Le Boeing 737 ET343 d'Ethiopian Airlines était toujours à une altitude de croisière de 37 000 pieds au moment où il a atteint sa destination Addis-Abeba. Il devait déjà commencer par descendre pour atterrir. Fort heureusement, le pire a été évité. L'appareil qui avait quitté Khartoum pour Addis Abeba a pu se poser sans anicroches. Les pilotes doivent une fière chandelle au pilote automatique qui a déclenché une alarme après s'être déconnecté .

"Non professionnel" et "dangereux".

Le bruit les a réveillés. Les pilotes ont donc réussi à faire atterrir l'avion en toute sécurité sur le tarmac de l'aéroport d'Addis-Abeba Bole. L'avion est resté sur la piste pendant environ deux heures et demie avant de repartir pour son prochain vol. Il faut dire que l'incident s'est produit le 15 août dernier. Le contrôle du trafic aérien a tenté de contacter les pilotes sans succès puisqu'ils dormaient. Il a donc fallu que l'alarme se déclenche pour que l'équipe sorte des bras de morphée.

L'incident a choqué bon nombre de personnes. Ils estiment que le comportement des pilotes était "non professionnel" et "dangereux". Certains ont même appelé au licenciement de ces derniers. D'autres ont estimé que les pilotes avaient certainement cumulé beaucoup plus d'heures de vol et que ce serait la faute de la compagnie, qui a manqué de les ménager.

.