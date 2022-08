La cour d’appel de Paris a statué de libérer le politicien français Patrick Balkany condamné à cinq ans de prison pour "blanchiment de fraude fiscale". C’est ce que le tribunal a décidé ce jeudi. Selon le verdict, Patrick Balkany pourra sortir dès ce vendredi. L’ancien maire de Levallois-Perret a été emprisonné en février après que le tribunal a durci sa peine.

En vertu du verdict, le politicien, 73 ans, devait purger une partie de sa peine de cinq ans en prison, mais la défense a obtenu sa libération pour des raisons de santé. Pendant 35 ans, depuis le début des années 1989, Patrick Balkany était continuellement réélu maire de la commune de Levallois-Perret, où habitent de nombreux hommes d’affaires et politiciens.

Au cours de la procédure judiciaire, les autorités fiscales françaises ont établi que Patrick Balkany et son épouse n'avaient pas payé d'impôt entre 2010 et 2015, alors qu'annuellement leurs finances et autres actifs étaient évalués à quelque 16 millions d’euros. Le tribunal a indiqué que le couple devait 4 millions d’euros au trésor. (Avec TASS)