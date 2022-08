Dans une interview, le ministre français de l'intérieur a abordé la très sensible question des étrangers délinquants. En France les étrangers représentent 7,4% de la population et 19% des actes de délinquance, a révélé le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin dans une interview accordée au Journal du dimanche. "Mais il serait idiot de ne pas dire qu’il y a une part importante de la délinquance qui vient de personnes immigrées. 48 % des gens interpellés pour des actes de délinquance à Paris, 55 % à Marseille et 39 % à Lyon sont des étrangers", a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Intérieur a insisté sur un point: "Le petit-fils d'immigrés que je suis ne fait pas le lien entre immigration et délinquance... Bien sûr que l’étranger n’est pas par nature un délinquant. Mais il est évident que nous avons un problème de délinquance étrangère... il serait idiot de ne pas dire qu'il y a une part importante de la délinquance qui vient de personnes immigrées... un étranger qui commet un acte de délinquance grave doit être expulsé très vite, parce qu'il crache sur le sol qui l'accueille.", a-t-il ajouté.