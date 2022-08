Une des plus grandes sociétés énergétiques de la France ne recevra plus du gaz russe. Il s’agit en effet, du groupe industriel énergétique français, Engie. C’est le géant gazier russe, Gazprom, qui a révélé l’information ce mardi 30 août 2022, tout en précisant qu’il ne livrera plus du gaz à ce dernier, à partir de jeudi 1er septembre prochain. D’abord dans la matinée, la compagnie russe avait fait savoir au groupe français qu’il diminuerait ses livraisons de gaz. Mais la décision de la suspension du gaz a été rendue publique dans la soirée. Selon Gazprom, Engie n’a pas soldé l’intégralité des livraisons qui lui avaient été faites au cours du mois de juillet 2022.

Le paiement n’a pas été effectué dans le délai fixé

Il a par ailleurs souligné que sa décision s'appuie sur un décret du président Vladimir Poutine, datant du mois de mars dernier, qui spécifie qu’ « il est interdit de livrer davantage de gaz naturel à un acheteur étranger si l'acheteur n'a pas effectué le paiement en intégralité dans le délai fixé dans le contrat ». Toujours d’après la compagnie russe, « Gazprom Export a notifié Engie d'une suspension complète des livraisons de gaz à partir du 1er septembre 2022 jusqu'à la réception en intégralité des sommes financières dues pour les livraisons ». Suite à la décision de Gazprom, la France a accusé la Russie de se servir de l’approvisionnement énergétique comme d'une « arme de guerre ».

La Hongrie s’était tournée vers la Russie

Selon Agnès Pannier-Runacher, ministre française de la transition énergétique, a estimé que : « Très clairement, la Russie utilise le gaz comme arme de guerre et nous devons nous préparer au pire scénario d'une interruption complète des approvisionnements ». Pour rappel, la décision de Gazprom intervient plusieurs semaines après que la Hongrie ait décidé de se tourner vers la Russie pour son approvisionnement en gaz. Peter Szijjarto, ministère hongrois des Affaires étrangères s’était rendu à Moscou, suite à la décision de la Commission d’un plan européen de réduire de 15% la consommation de gaz d’ici 2023. Selon la publication de la formation politique Fidesz du Premier ministre hongrois Viktor Orban sur Facebook, l’objectif est de « confirmer l'achat de "700 millions de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel en plus des quantités déjà prévues dans les contrats de long terme ».