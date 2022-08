Bloomberg a souvent l'habitude de rendre public son indice des milliardaires. Il y a quelques mois, Bloomberg annonçait que l'homme le plus riche du monde était désormais Elon Musk. L'américain d'origine sud africaine est un homme très connu dans le monde des affaires et est le patron de plusieurs sociétés technologiques. Dans le dernier classement de Bloomberg, il y a un nouveau changement. L'indien Gautam Adani s'est hissé à la 3è place du classement de Bloomberg derrière Elon Musk (toujours Numéro 1) et son rival depuis des années Jeff Bezos(patron d'Amazon).

Une nouvelle figure du monde s'est hissé à la troisième place du classement des grandes fortunes. Il s'agit du milliardaire indien Gautam Adani, 60 ans. Le milliardaire indien qui exerce dans le commerce des matières premières et les ports devient ainsi le premier asiatique à entrer dans le top 3 des grandes fortunes du monde avec sa fortune estimée à 137,4 milliards de dollars. Au cours des derniers mois, le cours du groupe Adani Enterprises a fortement augmenté et ce qui a permis au milliardaire de faire un bond de 20 places.