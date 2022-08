Pour sa deuxième visite en Guinée, Boni Yayi, a essayé de trouver une issue à la crise politique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Sa mission de médiation a pris fin le samedi 27 août dernier. Selon un communiqué de presse du bureau local de la Cedeao en Guinée, Boni Yayi a au cours de son séjour, échangé avec les autorités guinéennes et les acteurs politiques et sociaux. Les discussions ont tourné autour de la durée de la transition, l'opérationnalisation d'un cadre de dialogue inclusif réunissant tous les parties prenantes et la situation sociopolitique dans le pays.

La Cedeao disposée à l'accompagner dans la résolution de cette crise

« Les parties prenantes aux échanges ont affirmé leur volonté de poursuivre les discussions afin de convenir d’un calendrier et d’un contenu de transition acceptés de tous », indique le communiqué de presse. Lors de ces échanges avec les autorités , acteurs politiques et sociaux de Guinée, Boni Yayi a indiqué que la Cedeao était dans une solidarité constante avec le pays et est fermement engagée à "l'accompagner dans la résolution de cette crise par un accord consensuel entre toutes les parties prenantes, conformément aux dispositions de la CEDEAO".

Il a par ailleurs demandé aux autres acteurs de la scène politique et de la société civile guinéenne qui ont jusque là boycotté les rencontres avec le gouvernement, de participer à ce cadre de dialogue. Boni Yayi doit prochainement rendre son rapport aux chefs d'Etat de la Cedeao. Un accord devra être trouvé avec le Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition sur la durée de cette transition parce que la Cedeao a rejeté les 36 mois proposés par les autorités guinéennes. L'organisation veut un chronogramme de la transition clair et raisonnable.