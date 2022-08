C’est une figure bien connue des utilisateurs de TikTok. Khabi Lame, le sénégalais le plus suivi du réseau social chinois (près de 150 millions d’abonnés) est désormais italien. Il a fallu que le jeune homme attende 21 ans avant d’obtenir la nationalité, lui qui vit dans le pays depuis l’âge d’un an, fils d’immigrés sénégalais. Le jeune homme disait déjà à qui voulait l'entendre qu’il se sentait italien. « Je jure d’être fidèle à la République et d’observer la Constitution et les lois de l’Etat » a t-il déclaré lors de la cérémonie de naturalisation qui se déroulait début juin près de Turin dans la commune de Chivasso.

"J'adore divertir les gens et les faire rire "

Khabi Lame a connu une ascension fulgurante sur le réseau social chinois. Dans l’intervalle de deux ans et quelques mois, il s’est hissé au premier rang des tiktokeurs les plus suivis devant l’américaine Charli D’Amelio. Tout a commencé en mars 2020 pour le jeune homme, pendant le confinement lié à la Covid-19. Il poste sa première vidéo sur le réseau social, le 15 de ce mois. Plus d’un an après, soit le 26 avril 2021, il était déjà la personnalité la plus suivie sur Tik tok dans son pays d’adoption, battant au passage Gianluca Vacchi.

L’ex-employé d’une société de matériel numérique dans le sud de l’Italie, ne s’arrêtera pas là. En août 2021, il passe le cap des 100 millions d’abonnés sur le réseau social. "J'adore divertir les gens et les faire rire depuis que je suis tout petit. Je suis très reconnaissant à TikTok de m'offrir cette plateforme mondiale qui me permet de partager ma passion avec le reste du monde" déclarait-il à l'occasion.

Depuis le jeudi 23 juin 2022, il est donc devenu le tiktokeur le plus suivi. Ses vidéos sont de courts sketchs comiques où il pointe sarcastiquement des personnes qui se compliquent des tâches simples. Il le fait sans prononcer un mot. Tout est dans le geste avec Khaby Lame.