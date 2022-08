Les relations continuent de s’aggraver entre Israël et Gaza. En effet, dans la matinée de ce dimanche 7 août 2022, le Jihad Islamique, une organisation armée de la Palestine, a indiqué dans un communiqué avoir lancé plusieurs roquettes en direction de Jérusalem, capitale de l’Etat hébreu. L’information a été confirmée par l’armée israélienne qui a fait savoir que des sirènes dans le secteur de Jérusalem ont été entendues pour la toute première fois, depuis le début de l’escalade dans la bande de Gaza. D’après le ministère de la Santé de la Bande de Gaza, 29 personnes sont décédées lors des affrontements entre l’armée israélienne et le mouvement palestinien.

Une attaque condamnée par l’Algérie

Toujours selon les autorités palestiniennes, au nombre des victimes figurent six enfants. Cependant, ce bilan est contredit par Israël qui a indiqué que ces derniers ont été tués suite à un tir raté de roquette du Jihad Islamique vers Israël. Notons que le communiqué du mouvement palestinien intervient après que l’Algérie ait condamné l’attaque menée par Israël dans l’enclave palestinienne. Dans un communiqué officiel, le ministère algérien des Affaires étrangères avait parlé d’une « agression sauvage » sur le secteur de Gaza.

« L’Algérie condamne énergiquement l’agression sauvage conduite par les forces d’occupation israéliennes sur le secteur de Gaza et exprime sa profonde préoccupation devant cette dangereuse escalade qui s’ajoute à une série interminable de violations systématiques à l’endroit des civils, et ce, en violation manifeste de toutes les chartes et décisions internationales pertinentes » avait indiqué le document. Aussi, l’Algérie a-t-elle réitéré sa solidarité avec la Palestine tout en appelant le conseil de sécurité des Nations unies à intervenir urgemment dans cette situation.