La police kenyane a arrêté hier Abdi Hussain Ahmed, qui est soupçonné d'appartenir à l'un des plus grands syndicats clandestins d'Afrique pour la chasse illégale d'animaux sauvages et leur retrait du continent. Cela a été rapporté mercredi par la station de radio sud-africaine SABC. Le suspect a été détenu dans la partie centrale du Kenya grâce aux renseignements procurés par la population locale.

En 2019, le district sud de New York a accusé Abdi Hussain Ahmed de complot ayant pour but de vendre des cornes de rhinocéros et des défenses d'éléphants pour une valeur de 7 millions de dollars. Il a également été accusé de trafic de drogue. Les États-Unis ont promis une récompense de 1 million de dollars pour toute information menant à la capture d'Ahmed. (Tass)