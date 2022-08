Face à la polémique suscitée par sa vidéo, la Première ministre finlandaise a profité ce mercredi d’un événement organisé par son parti social-démocrate pour se défendre une fois encore. Pour Sanna Marin, elle a bien droit à « la joie » et « au plaisir ». Presque au bord des larmes, la patronne du gouvernement finlandais a notamment rappelé qu’elle est bel et bien un être humain. «Je suis un être humain. J'aspire parfois aussi à la joie, à la lumière et au plaisir au milieu de ces nuages sombres », a-t-elle déclaré ce mercredi au cours de cet événement qui se déroulait à Lahti, dans le Sud de la Finlande.

"Je n'ai pas manqué un seul jour de travail"

Ce fut également le moyen pour elle de rappeler le caractère privé de cette fête à laquelle elle a participé et qui n’a eu aucun impact sur sa présence au poste. « C'est privé, c'est de la joie et c'est la vie. Mais je n'ai pas manqué un seul jour de travail », a-t-elle poursuivi toujours avec un regard traduisant une vive émotion. Cette réaction intervient après la vive polémique suscitée par sa vidéo de fête au cours de la semaine dernière.

Test de dépistage de drogue négatif

La vidéo montre en effet la femme politique en train de danser avec des amis et des célébrités. Au milieu de la polémique, la cheffe du gouvernement finlandais a effectué un test de dépistage de drogue qui s’est révélé être négatif. « Je veux croire que les gens regarderont ce que nous faisons au travail plutôt que ce que nous faisons pendant notre temps libre », a fait savoir Sanna Marin tout en indiquant que la semaine était éprouvante.