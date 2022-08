La Chine appelle Washington à renoncer à la mise en place d'un système mondial de défense antimissile et à retirer ses armes nucléaires d'autres pays. "Les États-Unis doivent cesser leurs efforts visant à développer et déployer un système mondial de défense antimissile et s'abstenir de déployer des systèmes de missiles à moyenne portée basés au sol dans l’Indopacifique et en Europe, abandonner la politique de "dissuasion nucléaire" et les missions nucléaires conjointes, ainsi que retirer les armes nucléaires d'autres pays", a déclaré ce vendredi Li Song, membre de la délégation chinoise à la Conférence des États membres du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

La tension entre la Chine et les USA est montée d'un cran après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Pékin mène des exercices militaires gigantesques depuis quelques heures malgré les appels au calme de Washington. Depuis l'administration Trump, les USA considèrent la Chine comme la principale menace pour son essor économique et militaire. Plusieurs dossiers ont entravé les bonnes relations entre les deux pays, notamment celui des ouïghours, bien sûr de Taïwan, mais aussi celui de Huawei interdit par les USA.