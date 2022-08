La Corée du Nord est un État situé en Asie de l'Est qui couvre la partie nord de la péninsule coréenne. Depuis plusieurs années, le pays est sous le coup de multiples sanctions à cause de son programme nucléaire. Au cours des dernières années, le pays dirigé actuellement par Kim Jong-Un multiplie les essais et les tirs de missile malgré les mesures prises contre elle. Ce mercredi, le pays a tiré une nouvelle fois des missiles de croisière.

L'information fait le tour de la toile depuis quelques heures. La Corée du Nord a tiré des missiles de croisière dans la matinée de ce mercredi 17 Août 2022. Précisément, deux missiles de croisière ont été tiré depuis la ville d'Onchon, sur la côte ouest comme le rapporte l'agence de presse Reuters qui cite une source militaire sud-coréenne. Les tirs effectués ce jour après le lancement d'exercice conjoints menés par les USA et la Corée du Sud. Selon l'agence, la portée des missiles ainsi que les détails sont en train d'être analysés par les USA et la Corée du Sud. Plus l'information dans les prochaines heures.