Un nombre élevé de Français pensent que l’état de la démocratie s’est dégradé dans leur pays. C’est l’une des choses que révèle une enquête réalisée par Challenges et Harris Interactive en France. Au total, 10.000 personnes représentant la population française ont participé à ce sondage. D’une façon générale, cette étude réalisée indique que les Français sont inquiets pour l’avenir et estiment également que leur pays est en déclin.

Selon l’étude, « 47% des 50-64 ans et 52% des plus de 65 ans anticipent une dégradation de leur niveau de vie dans les prochaines années, contre 11% des 18-24 ans et 20% des 25-34 ans ». Le sondage fait spécialement remarquer que de façon générale, 60 % des Français pensent que la France est en déclin. Sur tout un autre registre plusieurs Français estiment que la démocratie a connu un recul dans leur pays malgré les récentes élections. « Moins d’1 Français sur 2 estime aujourd’hui que la démocratie fonctionne bien dans le pays », rapporte le sondage réalisé par Challenges et Harris Interactive.

Le climat inquiète les Français

De façon spécifique, le sentiment relatif au recul de la démocratie se partage au sein de certaines catégories. L’enquête indique que les partisans des partis situés aux deux pans de l’échiquier politique tels que Reconquête, Rassemblement National et la France Insoumise pensent fortement qu’il y a eu un recul de la démocratie dans leur pays. L’autre sujet qui suscite une véritable inquiétude auprès des Français est le le dérèglement climatique. Près de 90 % des Français sont très inquiets à ce sujet.