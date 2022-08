Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue chinois Wang Yi ont exprimé leur satisfaction de la dynamique du développement des relations bilatérales, qui ne sont pas affectées par la conjoncture extérieure, lit-on dans un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères à l’issue d’une réunion bilatérale en marge d’une conférence de l’ASEAN, du sommet de l'Asie orientale (EAS) et du forum régional de l'ASEAN (ARF) à Phnom Penh, au Cambodge.

"Les ministres ont exprimé leur satisfaction de la dynamique du développement des relations bilatérales, qui ne sont pas affectées par la conjoncture extérieure. Il a été noté que les parties continuaient à élargir progressivement la coopération pratique et la coordination au niveau diplomatique en conformité avec les accords auxquels étaient parvenus les dirigeants des deux États", a souligné le ministère russe.

Les ministres ont échangé leurs vues sur les questions de la coopération bilatérale dans le cadre de l’ACEAN, de l’ARF et de l’EAS. "Il a été souligné qu’il était nécessaire de maintenir l’architecture de sécurité centrée sur l’ACEAN dans le contexte des activités des États-Unis et de leurs satellites visant à créer des blocs étroits en Asie-Pacifique", a ajouté le ministère russe.

Par ailleurs, les chefs de la diplomatie russe et chinoise ont évoqué certains dossiers régionaux et internationaux. "Les ministres ont donné une haute appréciation à la coopération bilatérale dans le cadre de l’ONU, ont examiné des questions relatives à la réforme de cette organisation internationale en réaffirmant leur volonté de continuer à élargir la coopération dans le cadre des BRICS et du triangle Russie-Inde-Chine", a indiqué le ministère. (Tass)