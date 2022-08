Alors que Moscou poursuit son offensive en Ukraine, le parlement Letton vient de poser un acte qui va sans aucun doute irrité les autorités russes. En effet, selon les publications de plusieurs médias internationaux dans la matinée de ce jeudi 11 Août, le parlement letton a reconnu « la Russie comme un Etat soutenant le terrorisme ». Une déclaration a été publiée sur le site de l'institution. Kiev a salué la décision.

Plus de cinq mois après le démarrage de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine, les combats se poursuivent sur le terrain et le bilan des victimes s'alourdit de plus en plus. C'est dans ce contexte que le parlement Letton a qualifié la Russie d'«Etat soutenant le terrorisme ». Selon l'institution qui a publié une déclaration sur son site, ce qui se passe en Ukraine est un «génocide ciblé contre le peuple ukrainien».

Dans cette déclaration, le parlement letton précise que la Russie «utilise la souffrance et l'intimidation comme outils dans ses tentatives d'affaiblir le moral du peuple et des forces armées ukrainiennes, et de paralyser le fonctionnement de l'État afin d'occuper l'Ukraine». Selon la chaine Saoudienne Al-Arabiya, les députés ont déclaré qu'ils considéraient "la violence de la Russie contre les civils commise dans la poursuite d'objectifs politiques comme du terrorisme".