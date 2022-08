À travers une lettre ouverte en date du 02 Août 2022, l'Association de Lutte contre le Racisme, l'Ethnocentrisme et le Régionalisme (ALCRER) invite tous les partis politiques au respect des directives de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA). L'objectif de cette Organisation Non Gouvernementale est d'œuvrer pour une élection législative apaisée et inclusive.



‹‹ Au Bénin, les scrutins sont des moments de réjouissances par excellences. Mais depuis 2019, des frustrations générées entre autres, par une mauvaise maitrise des textes régissant ces joutes tendent à nous faire croire le contraire. Si c'est un mauvais sort, nous devons à tout prix le conjurer!››, peut-on lire dans ce message signé du directeur exécutif de l'ONG ALCRER, Martin Vihoutou Assogba.

Ainsi, compte tenu des désagréments enregistrés lors des dernières législatives, cette ONG appelle les partis politiques à vite se mettre dans les normes afin de faire valider leurs candidatures, et aussi à prendre les avis juridiques et autres expertises, indispensables à une maitrise parfaite des textes électoraux.

‹‹ L'on se rappelle que le quitus fiscal et le certificat de conformité avaient disqualifié certains partis politiques. Nous ne souhaitons plus que cela se produise. Pour cela, nous vous appelons à vous lever tôt pour éviter les écueils générés par les précipitations de dernière minute, à vous rapprocher des autorités en charge de I' organisation des élections pour avoir les bonnes informations et à éviter les comportements, propos ou invectives pouvant semer les germes de la discorde››.



Néanmoins, l'ONG ALCRER se sent rassurée de la consolidation de la paix au Bénin qui se traduit par la réunion des anciens chefs d'État béninois, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, aux côtés de l'actuel président de la république Patrice Talon, lors de la célébration des 62 ans d'indépendance du Bénin. ‹‹ La date du 08 janvier 2023 ne doit en aucun cas nous ramener en arrière. Le Bénin est un et indivisible››, a conclu l'ONG ALCRER.