Les États-Unis ont procédé ce jeudi 4 août au lancement d’un satellite mystérieux depuis la Nouvelle-Zélande. L’annonce a été faite par la société de lancement américaine Rocket Lab. Le lanceur Electron qui a été conçu par la même société a décollé de la péninsule néo-zélandaise de Mahia à 07h00, heure belge selon les précisions apportées sur l’évènement.

Le lancement intervient après le rendez-vous manqué du 2 août dernier. 48 heures plus tôt, des vents violents ont retardé une tentative de décollage. « La charge utile aidera le NRO à fournir des informations critiques aux agences gouvernementales et aux décideurs surveillant les problèmes internationaux », indique notamment Rocket Lab dans sa description.

"Antipodean Adventure"

« Les deux missions NROL-199 et NROL-162 sont une démonstration de lancement réactif dans le cadre du contrat d'acquisition rapide d'une petite fusée (RASR) de NRO pour le lancement de petits satellites via une approche commerciale rationalisée et sont les troisième et quatrième missions sous-traitées à Rocket Lab par le NRO dans le cadre du contrat », a poursuivi la société de lancement dans la description de cette mission baptisée « Antipodean Adventure ». On retient que, l’Electron a une hauteur estimée à près de 20 mètres. Cet aspect permettre en effet aux petits satellites de se déplacer en orbite.