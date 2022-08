La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures. L'Allemagne a décidé de suspendre ses opérations militaire au Mali. L'annonce a été faite dans la matinée de ce vendredi 12 Août 2022 par le ministère de la Défense d'Allemagne après que les autorités de ce pays d'Afrique de l'Ouest n'ont pas autorisé un vol de la mission allemande.

L'Allemagne a pris ce vendredi une décision concernant sa mission au Mali qui a été annoncée dans les médias ce vendredi. En effet, un porte-parole du ministère de la défense du pays a annoncé ce vendredi que le pays européen suspend jusqu'à nouvel ordre ses «opérations de reconnaissance et les vols de transport par hélicoptère». Le pays a dû prendre cette decision car «il n'est plus possible de soutenir la Minusma sur le plan opérationnel» puisque "le gouvernement malien a encore une fois refusé d'autoriser un vol prévu aujourd'hui".

Pour rappel, au cours du mois de Mai, l’Allemagne envisage la suspension de la formation de l’armée. « J'attends de l'Onu qu'elle crée les conditions nous permettant de continuer à participer à la Minusma. Nous sommes disposés à poursuivre notre mandat », a martelé la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht suite à un Conseil des ministres en Allemagne.