Au Mali, le colonel Abdoulaye Maïga remplace provisoirement le premier-ministre Choguel Kokalla Maïga. La décision a été prise suite aux problèmes de santé que rencontre ce dernier. A en croire les informations rapportées sur cette situation, le civil au milieu des militaires qui dirigent le Mali depuis quelques mois a été hospitalisé il y a huit jours après un malaise, cardiaque, selon un responsable hospitalier. Ses collaborateurs ont essayé de communiquer autour de sa maladie en la minimisant.

"Repos forcé..."

Ils indiquaient en effet qu'après « 14 mois de travail sans répit, [il avait] été mis en repos forcé par son médecin ». Le repos forcé pourrait visiblement se prolonger vu qu’il a été provisoirement remplacé à la tête du gouvernement pas le porte-parole du gouvernement qui était précédemment ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation. L’officier réputé proche du colonel Assimi Goïta s’était déjà fait remarquer par ses nombreuses prises de position sur la scène nationale.

La figure de la politique anti-française?

Le premier-ministre intérimaire est devenu depuis quelques mois le porte-voix de la politique de rupture avec la France et se caractérise par le port de son uniforme militaire à chaque apparition devant les médias. L’opinion internationale garde encore en image ses mots prononcés fin juillet à l’endroit du président français Emmanuel Macron. Il avait en effet « exigé » du patron de l’Élysée l’abandon définitif de sa « posture néocoloniale, paternaliste et condescendante ». Sa nomination intervient dans un contexte où les autorités maliennes étaient dans la dynamique de transmettre aux civils les deux postes sensibles que sont la présidence et la primature.