Le dossier Taïwanais continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Après la visite de Nancy Pelosi sur l'île, la tension est de plus en plus palpable puisque la Chine a lancé des manœuvres militaires. Dans la journée de ce jeudi, l’armée chinoise a tiré des missiles dans les eaux à l’est de l’île. La situation ne laisse pas indifférente Moscou qui a réagi encore une fois ce jeudi par la voix du porte-parole du président Vladimir Poutine. Pour le responsable russe qui dénonce une provocation des USA, "c’est le droit souverain de la Chine" de mener des manœuvres militaires dans ces conditions.

La Russie dénonce une provocation des USA après que la Chine a lancé des manœuvres pendant lesquelles des missiles ont été tirées dans les eaux à l'Est de Taïwan. "Les tensions dans la région autour de Taïwan étaient artificiellement provoquées", a affirmé ce jeudi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. "Vous et nous, on se rend parfaitement compte qui les a provoquées: Nancy Pelosi avec sa visite. Cette visite et cette provocation étaient absolument inopportunes", a poursuivi l'officiel russe.

Le responsable russe pendant son intervention face à la presse ce jeudi 04 Août 2022 n'a pas manqué de se prononcer sur les manœuvres militaires lancées par la Chine. "En ce qui concerne les manœuvres [militaires en Asie-Pacifique autour de Taïwan], c’est le droit souverain de la Chine", a déclaré le porte-parole du Kremlin qui se prononçait sur la situation depuis que Nancy Pelosi a visité Taïwan.