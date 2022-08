Une touriste française âgée de 44 ans est décédée ce mardi 16 août 2022, après avoir été mordue par une troupe de chiens errants. L'incident est survenu dans une station balnéaire du Sahara occidental, dans le sud du Maroc, d'après les informations livrées ce mercredi 17 août par les autorités locales à l'AFP. La victime était arrivée dans la commune d'El Argoub le mardi. Elle a été attaquée par ces animaux errants lorsqu'elle s'était éloignée à pied de son hôtel.



Pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame, la gendarmerie a ouvert une enquête sous la supervision du parquet. Certaines sources ont révélé que la prolifération des chiens errants constitue un phénomène récurrent au Maghreb. À cet effet, les dirigeants du Maroc ont signé une convention avec des partenaires en 2019 «pour stériliser, vacciner et identifier les chiens errants».

En effet, la plaie émanant d'une morsure de chien peut être la cause d'une hémorragie, des fractures osseuses, des dégâts esthétiques ou des infections de type staphylocoque ou rage. La morsure de chien peut également engendrer des dommages au niveau des nerfs et des muscles. Ceci peut entrainer une infection bactérienne ; le tétanos ; la rage si l'animal est porteur du virus.



Pour amoindrir les dégâts, il faut se laver les mains à l'eau savonneuse ; nettoyer la plaie à l'eau et au savon puis bien rincer ; appliquer un désinfectant non alcoolisé et non coloré ; poser un pansement pour protéger la plaie ; et consulter au plus vite un médecin. Il est fortement déconseillé de refermer la plaie soi-même ou de mettre une pommade antibiotique.