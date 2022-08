Le Paris Saint Germain (PSG) a commencé la saison sur les chapeaux de roues. C'est un véritable supplice pour les adversaires qui les croisent depuis le début de la saison. Après avoir pulvérisé Clermont Foot 5-0, ils ont tout simplement fait exploser Lille le dimanche dernier (7-1). Les stars du club de la capitale étaient au rendez-vous. Mbappé, Messi et Neymar ont marqué. Kylian Mbappé, dont le talent ne fait plus débat, s'est même permis d'inscrire l'un des buts les plus rapides de la Ligue 1. Une réalisation intervenue à 8 secondes après le coup d'envoi du match.

L'assistance vidéo n'a t-elle pas vu l'action?

Seulement ce but fait polémique. Il est reproché à la star parisienne d'être partie avant le coup d'envoi du match pour aller marquer ce but ultra-rapide. Selon la loi 8 du football sur le coup d'envoi, un joueur ne peut pas avoir totalement le corps dans le camp adverse tant que le ballon n'a pas quitté le pied de son partenaire en mouvement. Dans un tweet, un célèbre supporter de l'OM a fait un arrêt sur image qui montre que Kylian Mbappé était bien avancé dans le camp de l'équipe adverse quand le coup d'envoi a été donné. L'assistance vidéo n'a t-elle pas vu l'action? En tout cas, même si le corps de la star est assez avancé au départ de l'action, on peut toujours douter de la position de l'un de ses pieds.

Ce n'est pas lui qui détient ce record selon Michel Rio

On n'arrive pas à déterminer s'il dépasse la ligne. La caméra n'a pas permis de le savoir. En somme, est-ce un but que la VAR devrait annuler? La question se pose encore. De toutes les façons, le champion du monde, ne s'est pas vu contester la paternité de cette réalisation. Un autre débat s'est cependant ouvert. Était-ce le but le plus rapide de la Ligue 1? Michel Rio, un ancien joueur du Stade Malherbe de Caen dit détenir ce record. Son but aurait été marqué après 7 secondes 72 en 1992. Donc quelques tiers plus tôt que celui de Mbappé (8 secondes 06).