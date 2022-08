Champion du monde 2018 avec la France, Kylian Mbappé a été le meilleur buteur de la Ligue 1, la saison dernière avec 27 réalisations. Le Paris Saint Germain qui ne voulait le lâcher sous aucun prétexte lui a proposé un nouveau contrat que le joueur a tardé à signe; lui, qui était courtisé par le Real Madrid. Finalement, le jeune homme de 23 ans, n'a pas rejoint le club de la capitale espagnole. Il a prolongé son bail au PSG mais avec des exigences. C'est du moins ce que révèle "Golazo", le podcast du site Sport.fr qui parle du football.

Il a demandé à évoluer dans une attaque à 2

En effet, selon ce programme, Kylian Mbappé a posé des conditions financières et sportives aux dirigeants du PSG. Il aurait par exemple demandé à évoluer dans une attaque à 2, ne voulant plus jouer au poste d'allier gauche. C'est ce qui explique selon "Golazo", le schéma tactique mis en place par le coach Christophe Galtier: le 3-4-1-2. Soit dit en passant, Mbappé, n'a pas exigé un profil d'entraîneur comme Zinédine Zidane, d'après la même source. Ce qui lui importait, c'est de jouer aux avant-postes, mais également d'être prioritaire dans l'ordre d'exécution des penalties du club. Il passe donc avant Neymar et Lionel Messi, les deux stars latinos de l'équipe.

A la base du départ de Léonardo

En ce qui concerne Neymar, le champion du monde n'aurait pas demandé qu'il soit transféré, mais il ne s'est pas opposé à son départ. Le joueur reprocherait au brésilien son manque de professionnalisme. Il faut dire aussi que selon "Golazo" c'est le père de Kylian, Wilfried Mbappé, très à cheval sur les questions sportives, de la star qui a été à l'origine du départ de l'ancien directeur sportif Léonardo et de la venue de Luis Campos, parce que Mbappé a demandé à évoluer dans une attaque à deux. En clair, le français a souhaité être la figure du PSG et les dirigeants ont dit "oui".