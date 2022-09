A seulement quelques mois de la Coupe du Monde, Paul Pogba, un cadre de l'Equipe de France est au cœur d'une affaire qui pourrait l'éloigner un moment des Bleus, même si on sait que Didier Deschamps en a fait un pilier de son équipe et que le président de la Fédération française de football adore le joueur et souhaite que ce sombre feuilleton d'été connaisse un dénouement heureux pour le champion du monde. Inutile de rappeler que c'est Mathias Pogba , le frère aîné de Paul qui est à l'origine de cette affaire. Dans des vidéos, il avait menacé de faire des révélations sur la star de la Juventus Turin.

Il a "dit ce qu'il pouvait et voulait dire"

L'ancien mancunien a par la suite accusé Mathias d'avoir joué un rôle dans les tentatives d'extorsions de fonds dont il est l'objet. Le frère en question, qui a eu une carrière peu réussie dans le football, a continué par publier ses vidéos et dans l'une d'entre elles, il accuse Paul d'avoir recouru aux services d'un marabout pour lancer un mauvais sort à Kylian Mbappé, son coéquipier en sélection. Naturellement, l'attaquant du PSG a essayé d'en savoir un peu plus sur cette affaire dans laquelle il est cité. Et selon M6 et RTL, Mbappé, a appelé Paul, pour qu'il s'explique. On ignore ce qu'ils se sont dits, mais d'après l'entourage du natif de Bondy, l'ex-mancunien a "dit ce qu'il pouvait et voulait dire".

Yeo Moriba soutient son fils cadet

il faut rappeler que Paul Pogba avait précédemment nié avoir ensorcelé le buteur du Psg. En appelant son coéquipier en sélection, Mbappé, voulait entendre les deux versions pour se faire une opinion. Mais l'attaquant du Psg n'a pas encore publiquement dit ce qu'il pensait de cette affaire, ou pris partie. Par contre, celle qui a déjà pris partie, c'est la mère de Paul Pogba, Yeo Moriba. Selon le Parisien, elle aurait appuyé la version des faits de son fils cadet. Un désaveu donc pour l'aîné qui devrait aussi être auditionné par les enquêteurs.