La légende américaine du basket-ball, Michael Jordan, est une grande figure dans le milieu du sport. Malgré le fait qu’il ne joue plus, l’homme âgé de 59 ans continue de faire parler de lui. En effet, un de ses maillots sera bientôt proposé aux enchères pour une valeur minimale de trois millions de dollars. Il s’agit du maillot flanqué au numéro 23 qu’il avait porté au cours de sa dernière saison 1997-1998 avec les Chicago Bulls. Selon les informations de la maison de vente aux enchères, Sotheby’s, publiées hier mercredi 10 août 2022 dans un communiqué, ledit maillot sera présenté à Monterey en Californie et à New York du 17 au 20 août 2022.

« C'était sa dernière chance avec les Chicago Bulls »

Elle a par ailleurs fait savoir que la vente se tiendra toujours à New York, du 6 au 14 septembre 2022. Selon Braham Watcherg, patron des objets modernes et vêtements de collection chez Sotheby’s, « la saison 1997-1998 est peut-être l'une des préférées des admirateurs de Jordan parce que Michael était au sommet de ses capacités tout en sachant que c'était sa dernière chance avec les Chicago Bulls pour le championnat de la NBA ». Notons que ce n’est pas la première fois que Sotheby’s vend un objet ayant autrefois appartenu à Michael Jordan.

En 2019, elle avait vendu ses baskets, qui ont atteint environ 1,5 million de dollars, l’année dernière. Il s’agit en effet, d’une paire de baskets que Michael Jordan a portée, il y a 37 ans. L’information avait été donnée par Sotheby’s dans un communiqué publié sur Twitter. « Les chaussures de sport les plus précieuses jamais proposées aux enchères, les Nike Air Ships de 1984 portées par Michael Jordan pendant la saison régulière, viennent d'être vendues à 1 472 000 dollars lors de notre vente de luxe à Las Vegas » avait laissé voir la compagnie.