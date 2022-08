Les rotations des contingents de la mission de l'ONU au Mali représentent le 15 août après une pause de près d'un mois. C'est ce qu'a fait savoir ce samedi le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Abdoulaye Diop.

"La Minusma a marqué son accord sur les nouvelles procédures et les communiqués à tous les pays contributeurs de troupes. Il n'y aura pas d'exception", a-t-il déclaré selon l'agence de presse russe TASS. Le ministre a noté que précédemment, le commandement de chacun des contingents de la mission était en contact direct avec le ministère malien des Affaires étrangères concernant l'arrivée et le départ de ses troupes et de ses experts du pays africain.

"Toutes les demandes doivent désormais passer par la Minusma qui doivent les valider et transmettre aux Affaires étrangères par note verbale", a souligné Abdoulaye Diop. L'annonce actuelle de la reprise de la rotation intervient un jour après que l'Allemagne a temporairement suspendu le déploiement des troupes de la Bundeswehr au Mali en raison de l'absence de l'autorisation aux vols dans l'espace aérien malien.