Le 30 juillet 2022, le président de la République du Bénin, Patrice Talon a inauguré respectivement dans la municipalité de Cotonou les monuments de Bio Guéra, de l’amazone et celui dédié aux dévoués. Lors de sa rencontre avec les professionnels des médias ce vendredi 05 août 2022 à Cotonou, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a fait une mise au point sur le coût des trois monuments érigés dans la capitale économique du Bénin et qui, selon lui, de par leur qualité et la réhabilitation de l’histoire du Bénin ont une valeur inestimable.

Concernant ce qu’a coûté réellement la réalisation des monuments de l’amazone, de Bio Guéra et de celui érigé dans le jardin de «Mathieu», le porte-parole du gouvernement a déclaré que ce qui importe aujourd’hui, c’est la symbolique de ces œuvres. Pour lui, ces trois monuments ont la qualité qui ne se discute pas. Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a affirmé que si il dit aujourd’hui au peuple béninois qu’ils ont coûté aujourd’hui à eux trois 500 millions de francs Cfa, certains diraient qu’ils ont fait des pacotilles.

Dans le cas où, si il dit qu’ils ont coûté 10 milliards, d’autres diraient qu’ils ont mis toute une fortune. C’est pourquoi, Wilfried Léandre Houngbédji a fait savoir que ce qui compte, c’est la présence de ces monuments et ce qu’ils apportent désormais au Bénin. Selon le porte-parole du gouvernement, quel que soit le coût de ces monuments, il demande aux Béninois de prendre le pari que le flux de touristes qui viendraient ici, au Bénin, permettra d’amortir ces coûts-là.