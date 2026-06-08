Bénin : Un homme risque 20 ans de prison pour détention d’armes 

Un homme a comparu ce vendredi 5 juin 2026 devant la chambre criminelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), poursuivi pour actes terroristes. Le ministère public a requis vingt ans d’emprisonnement dont dix ans ferme, assortis d’une amende d’un million de francs CFA, selon les informations rapportées par Bip Radio.

D’après les faits présentés à l’audience, le prévenu aurait ramené des armes à son domicile à la suite de séjours effectués dans une localité du pays. Son propre père, qui l’héberge, a témoigné contre lui sur ce point devant la juridiction. Le substitut du procureur a également relevé la présence, dans le téléphone de l’accusé, de vidéos à caractère propagandiste en faveur de groupes terroristes.

Les enquêtes auraient par ailleurs établi que le mis en cause prône l’extermination de fidèles d’une religion pratiquée au Bénin — élément retenu par le parquet comme constitutif d’actes terroristes au sens de la législation en vigueur.

L’accusé nie les faits, le délibéré fixé au 17 juillet

À la barre, le prévenu a rejeté l’ensemble des accusations. Il a affirmé que les contenus retrouvés dans son téléphone n’étaient que des photos d’armes sans lien avec le terrorisme, et soutenu ne pas savoir manier une arme. Le substitut du procureur lui a opposé les conclusions contraires des enquêteurs. Le délibéré est attendu le jeudi 17 juillet 2026.