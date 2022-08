De nationalité nigériane, Kemisola Bolarinwa, entrepreneure et ingénieure en robotique, a fabriqué des soutiens-gorge capables de détecter le cancer du sein. Ces soutiens-gorge intelligents permettent de dépister ce mal en 05 minutes environ. La vaillante spécialiste des solutions technologiques portables a eu l'idée de créer les soutiens-gorge appelés ‘’Smart Bra’’ après le décès de sa tante, des suites du cancer du sein.

‹‹Avant qu'elle ne meure, je suis allée lui rendre visite à l'hôpital et j'y ai rencontré des femmes. J'avais entendu parler du cancer du sein comme d'une maladie courante, mais je ne savais pas que cette maladie était aussi grave que cela. Alors, quand j'ai vu des femmes comme moi sur des lits d'hôpitaux à cause du cancer du sein, j'ai compris que c'était un vrai défi. Le souvenir n'a cessé de me hanter et c'est en me mettant à leur place qu'est née l'idée du soutien-gorge intelligent››, a-t-elle expliqué.

Quant au décès des femmes lié au cancer du sein, on en a enregistré au moins 600 000 dans le monde 2020 selon l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 74 000 d'entre les victimes se trouvaient en Afrique dont 17 000 au Nigeria. En effet, 5 % des cas du cancers du sein seraient liés à une prédisposition héréditaire. Également, certains facteurs de risque comportemental peuvent causer ce mal. Il s'agit entre autres de la consommation d'alcool, du tabagisme, d'une mauvaise alimentation et de la non pratique d'exercice physique. Après la ménopause, la femme devient plus exposée au cancer du sein.

Pour échapper à cette maladie, il faut opter pour une pratique régulière d'activité physique à raison d’une durée minimale de 30 minutes par jour et au moins cinq fois par semaine. En ce qui concerne l'alimentation, il faut prioriser les aliments d’origine végétale tels que les légumes, les fruits et les céréales au détriment des aliments trop gras ou trop sucrés.