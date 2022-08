Chris Rock ne compte plus revenir à la prochaine cérémonie des Oscars, en mars 2023. L’humoriste a fait l’annonce au cours d’un spectacle qu’il a donné à Phoenix dimanche 28 août dernier. Ce fut également le moment pour lui de revenir sur la gifle qu’il a reçue lors de la dernière cérémonie. A en croire des informations rapportées sur ce spectacle par l’Arizona Republic, Chris Rock a comparé son retour sur la scène Oscars comme s’il revenait sur les lieux d’un crime.

"Il est plus grand que moi"

Il a notamment fait référence au procès d’O.J. Simpson en 1995, dont le meurtre de l’ex-femme a commencé lorsque celle-ci a laissé une paire de lunettes dans un restaurant italien. L’humoriste a poursuivi avec le sujet après qu’un participant au spectacle lui ai demandé de revenir sur la séquence de la gifle. « Il est plus grand que moi. L’État du Nevada ne sanctionnerait pas un combat entre moi et Will Smith. », aura commenté Chris Rock pour évoquer l’épisode de la gifle.

Excuses de Will Smith

L’incident s’est en effet produit suite au commentaire qu’il a fait sur le crâne rasé de l’épouse de Will Smith, Jada Pinkett Smith, atteinte d’alopécie. La situation avait suscité une vague de réactions au sein de l’opinion publique et a même engendré une sanction à l’endroit de l’époux de Jada Pinkett Smith. Il a été a été banni des Oscars pendant 10 ans. « Je n'avais tout simplement pas réalisé combien de personnes avaient été blessées à ce moment-là, alors je tiens à m'excuser auprès de la mère de Chris. Je veux m'excuser. Je veux m'excuser auprès de Tony Rock … Tony Rock était mon homme et c'est probablement irréparable », a-t-il déclaré