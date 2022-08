Des humains sont convaincus depuis plusieurs années qu’il y a des civilisations non terriennes; des extraterrestres en somme. Ils ont parfois donné vie à ces êtres venus d’ailleurs dans des films comme Star Wars. Mais tout relève pour l’instant de la fiction, même si le Pentagone a ces dernières années, reçu des rapports et des enregistrements vidéos suggérant des visites d’extraterrestres sur notre planète. Le département de la défense américaine ne sait d’ailleurs quoi penser de ces éléments. Dans ce même pays, celui de l’Oncle Sam, un scientifique, veut montrer qu’un météore ayant échoué sur la terre, il y a quelques années, est le témoin d’une "technologie alien".

Il compte louer un bateau muni d'un aimant joint à une longue perche pour ratisser le fond du Pacifique

Et pour mener à bien son projet, Avi Loeb, chercheur au département d’Astronomie d’Havard, compte racler le fond des océans, à l’endroit où ce météore est tombé en 2014, pour retrouver des fragments. Selon lui, ces fragments seraient des matériaux plus durs que l’acier fabriqués par une civilisation extraterrestre. En effet, sur la base de la vitesse du météore et de la quantité d'objet brûlé à l'entrée, Loeb a déterminé qu'il devait être fait d'un matériau plus résistant que le fer. "Il se déplaçait au moins deux fois plus vite que les étoiles se déplacent autour du soleil à proximité du soleil." a déclaré le chercheur. Le météore en question s’est écrasé dans l’océan pacifique, à quelques 200 miles nautiques de la côte nord d’une des îles de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Sa taille est de 45 cm. Le chercheur américain, très respecté dans le département d’astronomie d'Havard, compte louer un bateau muni d’un aimant joint à une longue perche pour ratisser comme il se doit le plancher océanique sur une superficie de 10 kilomètres carré.

Seulement, il n’est pas inutile de rappeler que le météore s’est éclaté avant impact. Ce qui a dégagé une énergie très forte qui équivalait à 1% de la bombe atomique lancée sur Hiroshima au Japon. La mission que compte monter le professeur Avi Loeb pourrait avoir bien du mal à repêcher les fragments de cette météore pour prouver ce qu’il défend, surtout que cette météore a échoué dans le pacifique depuis 2014.