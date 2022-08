Ayant perdu la majorité absolue à l'hémicycle, le camp présidentiel du Sénégal tente de séduire l'opposition. Il s'agit notamment des députés de "Wallu Sénégal" de l'ex-président Abdoulaye Wade. C’est Mamadou Lamine Thiam qui a révélé cette situation, d'après les informations rapportées par des médias locaux.

«Beaucoup de nos députés nous ont informés qu’ils ont été approchés par le pouvoir. Ils font remonter l’information dès qu’ils reçoivent un coup de fil», «quelqu’un m’a montré des appels émanant de gens du pouvoir et les messages qui ont suivi», a déclaré le député Mamadou Lamine Thiam. La même source informe que la dernière tentative de la coalition du président Macky Sall, "Benno Bokk Yakaar'' a eu lieu mardi dernier, selon Mamadou Lamine Thiam.

Pour accrocher les députés de "Wallu Sénégal", des propositions très aguichantes leur ont été faites. «On leur propose de rejoindre le pouvoir, d’être reçus par tel ou tel autre responsable, On leur dit : ‘On va te donner tant de millions de francs CFA, on va te faire tel et tel recrutement. On peut recruter 20 personnes pour toi ››, a révélé le responsable du PDS. «Ils ont pris des renseignements autour des députés. Je suppose que la plupart sont des courtiers. Rares ont été ceux qui m’ont donné le nom d’une haute personnalité. Les hautes personnalités ont appelé au tout début. Mais là, ce sont des courtiers qui circulent pour proposer de faciliter des audiences. Mais nous restons sereins parce que nous avons affaire à des gens d’honneur.», a t-il ajouté.

En effet, la Commission nationale de recensement des voix a publié les résultats provisoires des élections dans la soirée du jeudi 4 août. D'après ces résultats, la coalition du président Macky Sall, "Benno Bokk Yakaar", a obtenu 82 place à l'hémicycle sur les 165 députés que compte l'Assemblée nationale sénégalaise. L'opposition s'est retrouvée à 80 sièges. La coalition ''Yewwi Askan Wi'' d'Ousmane Sonko, remporte 56 sièges. "Wallu Sénégal" de l'ex-président Abdoulaye Wade se retrouve avec 24 sièges.

Le président Macky Sall semblait avoir bien accueilli ces résultats donnés par la Commission nationale de recensement des votes qui selon ses dires constituent une confirmation de l'exemplarité de la démocratie qui règne au Sénégal. « Je salue le peuple sénégalais, suite à la proclamation provisoire des résultats des élections législatives, pour l’exemplarité de notre démocratie, la crédibilité de notre système électoral. Je félicite tous les acteurs pour l’excellente organisation et la couverture du scrutin. », peut-on lire dans un tweet du président de la république du Sénégal.