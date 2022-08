L'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder se prononce sur la guerre en Ukraine. Commencée depuis plus de cinq mois, la guerre en Ukraine est condamnée par la plupart des pays occidentaux qui ont imposé des sanctions contre le pays de Poutine. Dans ce contexte de tensions entra la Russie et les occidentaux, l'ancien chancelier allemand donne de la voix. Et pour l'ancien dirigeant allemand, il n'est pas question de rompre avec Poutine même s'il n'approuve pas la guerre dans le pays de Zelensky.

L'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder ne semble pas être prêt à s'éloigner du dirigeant russe Vladimir Poutine. C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre pendant une interview au média allemand Stern. Au cours de l'entretien, M Schröder qui refuse de prendre ses distances d'avec le patron du Kremlin s'est demandé si un éloignement vis-à-vis de Poutine faisait vraiment du bien à quelqu'un. "J'ai condamné la guerre à plusieurs reprises, vous le savez. Mais est-ce que l'éloignement personnel de Vladimir Poutine ferait vraiment du bien à quelqu'un ? (...) Dois-je sauter par-dessus chaque bâton qui m'est tendu ? Je ne suis pas comme ça. J'ai pris des décisions, et je les respecte, et j'ai été clair : peut-être que je peux être à nouveau utile . Pourquoi devrais-je ainsi m'excuser ?"

L'ancien dirigeant allemand qui dit être impressionné par les nouvelles sanctions de l'UE contre le régime de Poutine dit recevoir des lettres provenant de son pays qui trouve bien qu'il y ait toujours des canaux de discussion ouvert avec le président Poutine. Faut-il le rappeler M Schröder est actuellement président du conseil d'administration du gazoduc controversé Nord Stream 2. " Je reçois aussi beaucoup de lettres d'Allemagne qui disent: c'est bien qu'il y ait encore quelqu'un qui garde les canaux de communication ouverts avec la Russie dans le conflit actuel."