Au Kenya, l’opposition conteste formellement les résultats du dernier scrutin. Par le canal d’une conférence de presse, le candidat à la présidentielle Raila Odinga a fait savoir que les résultats annoncés ce lundi par le président de la Commission électorale kényane devraient être annulés par un tribunal.

Désaccord dans la commission électorale

« Notre point de vue est que les chiffres annoncés par [le président de la commission électorale, Wafula] Chebukati sont nuls et non avenus et doivent être annulés par un tribunal », a-t-il notamment déclaré dans un contexte où plusieurs membres de la commission électorale ont également fait savoir qu’ils ne se reconnaissaient pas à travers les chiffres publiés. Portant la voix des autres membres opposés au président de la Commission électorale kényane, la vice-présidente de la commission électorale, Juliana Cherera indique que les résultats donnant William Ruto vainqueur sont remplis d’erreurs.

"Une parodie..."

Selon les chiffres avancés par le président de la commission électorale, Ruto aurait gagné avec 50,49% des voix contre 48,5% pour Odinga. De son côté, l’opposant Raila Odinga indique qu’il fera tout ce qui est possible pour rétablir l’ordre. « Nous poursuivrons toutes les options légales et constitutionnelles à notre disposition. Nous le ferons au regard des nombreuses failles dans les élections », a-t-il déclaré. « Ce que nous avons vu hier (lundi) était une parodie et un mépris flagrant de la constitution du Kenya », martèle le septuagénaire.