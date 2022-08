Toujours aussi clivant, Elon Musk prend part depuis plusieurs semaines à une véritable tendance, alimentant volontairement et non sans une certaine ironie, un rumeur persistante et longue de plusieurs années, annonçant que le milliardaire serait intéressé par le rachat du club de football de Manchester United. S’il n’en est rien, toujours selon ses propres dires, Elon Musk continue de défrayer la chronique grâce aux diverses actions de ses entreprises.

On sait à quel point SpaceX cherche à faire de l’espace l’enjeu de demain en tous les points. Une idée démontrée par l’évolution permanente du projet Starlink, cherchant à offrir une connexion Internet à des millions de personnes grâce à une offre satellite. Jamais loin l’un de l’autre, Elon Musk trouve logiquement, un concurrent important à ce sujet avec Jeff Bezos. Le patron d’Amazon a en effet, développé un projet similaire qui pourrait contrecarrer les plans de SpaceX. Le projet Starlink a-t-il toujours autant d’avance ?

Qu’est-ce que le projet Starlink ?

Il n’est pas vraiment prévu - encore à ce jour - pour les zones densément peuplées pouvant profiter en grande partie, de la fibre optique, mais le projet Starlink peut changer le cours des choses au sein des zones esseulées, notamment sur le continent africain. Le projet date de 2015 et depuis son lancement officiel, Starlink est officiellement le nom de la constellation de satellites placés en orbite terrestre basse dans l’espace. Les lancements se font logiquement avec les lanceurs Falcon 9 de SpaceX qui cherche à placer, à terme, près de 40 000 satellites proposant une connexion Internet ultra faste et particulièrement stable, encourageant ainsi et contre un abonnement tout de même assez onéreux, la création d’entreprises ou plus globalement l’accès à un divertissement diversifié.

Quels sont les avantages de Starlink ?

Permettre à certains territoires de profiter d’une connexion stable n’est pas une révolution propulsée par SpaceX. En effet, toutes les entreprises du secteur de la tech cherchent à effectuer des avancées à ce sujet, protégeant leurs futurs intérêts et permettant à de nombreuses populations de profiter de nouveaux services, voire d’en créer. Toujours est-il que l’abondance de tels projets est une chance et qu’à l’heure actuelle, Starlink est l’un des plus aboutis : il fonctionne déjà sur une très faible latence, comme souhaité lors du déploiement. Une telle caractéristique technique est une chance pour de nombreux domaines.

divertissement dans le monde. Il est par exemple impossible de ne pas penser à l’avancée du streaming musical en ligne à travers Spotify, de la production de séries télé avec Netflix ou encore, du poker en ligne devenu aisé à jouer sur la toile grâce à différentes plateformes telles que PokerStars, connue à travers le monde entier. Tant de solutions désormais prisées et envisageables grâce au déploiement fréquent de satellites, de Starlink, ou d’autres !

Quid du projet d’Amazon ?

Quatre ans après l’annonce de SpaceX, le géant de la vente en ligne et présent sur de nombreux domaines, annonçait son projet similaire. En 2019, Amazon lançait officiellement le projet Kuiper. Sous le même principe que les projets en cours de SpaceX ou de OneWeb, précurseur à l’échelle internationale dans ce domaine, Kuiper devrait voir ses premiers lancements effectués d’ici la fin d’année 2022 après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires auprès de l’État américain.



Cette guerre de l’espace continuelle entre Jeff Bezos et Elon Musk profite au-delà de leurs intérêts personnels et entrepreneuriaux, à de nombreuses autres entreprises. C’est le cas d’Ariane Group, entreprise spatiale ayant fait la renommée de la France et de l’Europe ces dernières décennies. Grâce à sa science ultime des lancements et sa connaissance du monde spatial, Ariane est en effet, un allié de choix pour les futurs lancements Kuiper. Ils seront dans un premier temps, 83 à être effectués auprès de l’entreprise hexagonale, ayant signé pour l’occasion, son plus grand contrat de l’histoire.