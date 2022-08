La nouvelle fait le tour de la toile ce mercredi 10 Août. Raymond Briggs, auteur de l’album «Le Bonhomme de neige» est mort à l’âge de 88 ans. L'information a été annoncée par la famille du disparu qui avait émerveillé plusieurs générations d'enfants avec son album et rapportée par plusieurs médias internationaux dont The Guardian.

Une triste nouvelle est partagée sur la toile dans la matinée de ce mercredi. Pour cause, l'écrivain et illustrateur britannique Raymond Briggs auteur de dessins animés qui a touché plusieurs générations d'enfants et même d'adultes avec son album paru en 1978 dénommé «Le Bonhomme de neige» est mort, L'écrivain britannique était âgé de 88 ans. Dans un message, sa famille a affirmé qu'il portait une attention particulière aux dessins de ses admirateurs.

«Il chérissait les dessins de ses admirateurs, en particulier ceux des enfants, et les accrochait sur le mur de son studio», a révélé la famille de l'auteur britannique qui reconnait l'impact des livres de l'auteur sur le public. «Nous savons que les livres de Raymond ont touché des millions de personnes à travers le monde, qui seront tristes d’apprendre cette nouvelle», ont indiqué ses proches dans un communiqué.