Appelé à prendre part à une cérémonie du peuple Toba d'Amérique du Sud, un homme de trente ans s'est retrouvé au fond d'une tombe. Cet homme aurait été enterré en état d'ivresse en Bolivie. En effet, lors d'une manifestation, Víctor Hugo Mica Álvarez, a été invité par un ami à prendre quelques bières. Après cet instant, il ne se souvient pas de ce qui s'est passé pour qu'il se réveille dans un cercueil. ‹‹ Nous sommes allés danser, je suis le guide et je ne me souviens plus. La seule chose dont je me souviens, c'est que je pensais que j'étais dans mon lit et je me suis levé pour aller pisser, et je ne pouvait plus bouger››, a t-il expliqué aux médias locaux.

L'homme de trente ans raconte comment il s'en est tiré. ‹‹Et quand j'ai poussé le cercueil, j'ai à peine brisé le verre et, à travers le verre, la saleté a commencé à entrer et j'ai donc réussi à sortir. J'ai été enterré››, a-t-il ajouté. Après s'être sauvé de la tombe, cet homme a été orienté vers la police grâce à quelqu'un vers qui il s'est tourné. Álex Magne, l'homme qui l'aurait retrouvé entrain d'errer, a affirmé que Víctor avait une partie de son visage et sa tête recouverte de ciment.

Les forces de l'ordre ont trouvé que cette histoire manquait de pertinence selon plusieurs sources. Alors ils ont demandé à Víctor Hugo Mica Álvarez de revenir lorsqu'il aurait retrouvé tous ses esprits. ‹‹J'ai cassé le verre, toute ma main a été blessée, je suis à peine sorti, mais je suis allé à la police et ils m'ont dit que j'étais ivre››. Il n'est pas rarissime que des personnes se réveillent à leurs funérailles. Mais pour le cas de cet homme, certaines sources comme DailyStar rapportent qu'il aurait affirmé qu'il a été utilisé comme offrande à la Terre Mère.