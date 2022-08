L'information fait le tour de la toile dans le matinée de ce jeudi. En Russie, un célèbre militant contre la torture a été agressé dans la soirée d'hier mercredi 24 Août 2022. Selon plusieurs médias qui rapportent l'information, Igor Kaliapine, un célèbre militant contre la torture a été agressée dans la soirée du mercredi avec une «commotion cérébrale présumée» à la suite d'une agression. L'assaillant a été arrêté selon les médias qui rapportent l'information.

Alors que l'offensive russe se poursuit plus de six mois maintenant après son démarrage, un militant contre la torture en Russie a été violemment agressé dans son pays. Selon les publications de plusieurs médias internationaux, le conseil consultatif pour les droits de l'homme auprès du Kremlin (l'organisation dans laquelle Igor Kaliapine est membre) a affirmé dans un communiqué que son militant a été attaqué et que la personne qui l'a agressé a été interpellée par les forces de l'ordre.

Le militant contre la torture russe Igor Kaliapine «a été attaqué mercredi soir par un inconnu qui (...) a essayé de lui couper le visage et de l'étrangler», a déclaré l'organisation russe dans un communiqué cité par plusieurs médias internationaux. «L'assaillant a été arrêté (...) La victime est à l'hôpital» affirme le conseil consultatif pour les droits de l'homme auprès du Kremlin dans un communiqué qui précise que M Igor Kaliapine est hospitalisé avec une «commotion cérébrale présumée».

Le militant s'est confié à l'agence de presse Ria Novosti. Selon son récit, l'assaillant qui a affirmé être un policier l'a attaqué soudainement alors qu'il était à une fête d'anniversaire chez un proche. «Sans donner d'explication, il a dit qu'il devait me tuer, ce qu'il a essayé de faire pendant 15 à 20 minutes», a confié le militant à l'agence russe. «Il m'a frappé et a essayé de me planter un morceau de verre brisé dans le cou», a poursuivi M. Kaliapine.