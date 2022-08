Les USA vont tout faire pour ramener la basketteuse emprisonnée en Russie, c’est ce qu’a déclaré le président américain Joe Biden après la condamnation de Brittney Griner annoncée aujourd’hui. Selon sa déclaration relayée par la Maison-Blanche, la joueuse de basket-ball est injustement emprisonnée en Russie. Pour le président, la situation est inacceptable.

"Aujourd'hui, la citoyenne américaine Brittney Griner a été condamnée à une peine de prison qui rappelle une fois de plus ce que le monde savait déjà : la Russie détient à tort Brittney. C'est inacceptable, et j'appelle la Russie à la libérer immédiatement afin qu'elle puisse être avec sa femme, sa bien-aimée. ceux, amis et coéquipiers... Mon administration continuera à travailler sans relâche et à explorer toutes les voies possibles pour ramener Brittney et Paul Whelan à la maison en toute sécurité dès que possible.", a déclaré le président américain Joe Biden dans un communiqué.

Pour sa part, la défense de l’Américaine envisage de déposer un pourvoi en cassation, a annoncé son avocate Maria Blagovolina selon Tass. Plus tôt jeudi, le tribunal de Khimki de la région de Moscou a condamné la basketteuse américaine Brittney Griner à neuf ans de prison pour contrebande et possession de drogue. Auparavant, en citant des sources, la chaîne de télévision CNN a déclaré que le président américain Joe Biden avait soutenu un plan prévoyant l'échange du russe Viktor Bout contre les Américains Paul Whelan and Brittney Griner, et que la proposition à cet égard avait été envoyée à la Russie en juin.