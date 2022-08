Plus de 5 mois après le démarrage de l'offensive russe, les combats se poursuivent sur le terrain et font de nombreuses victimes et de dégâts matériels dans les deux camps. Ce samedi 20 Août 2022, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est prononcé une nouvelle fois sur l'offensive lancée en Février dernier et s'est souvenu de l'empoisonnement de Navalny il y a deux ans jour pour jour.

Ce samedi, à travers un message vidéo cité par l'agence de presse Reuters, le chancelier allemand Olaf Scholz a dit ce qu'il pense de l'offensive russe lancée en Ukraine. Ce message vidéo coïncide avec le deuxième anniversaire de l'empoisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny qui est actuellement en prison en Russie. Le dirigeant s'est souvenu de l'opposant russe qui s'est battu pour que les russes vivent "dans une démocratie et un État régis par l'État de droit". il dit avoir rencontré un homme courageux qui se remettait de son empoisonnement dans un centre médical de Berlin et désirait retourner dans son pays pour continuer son combat.

Pour l'officiel allemand, "la guerre que la Russie a déclenchée contre l'Ukraine est une guerre qui a également des conséquences pour la Russie". Selon le dirigeant allemand, en Russie, beaucoup de personnes ont peur de dire ce qu'ils pensent. "La liberté et la démocratie étaient déjà menacées auparavant. Mais maintenant, la liberté d'expression est beaucoup plus menacée et beaucoup craignent de dire leur propre opinion", a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz dans la vidéo publiée ce samedi 20 Août 2022.