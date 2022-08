La Russie et l’Arabie Saoudite filent le parfait amour, est-on tenté de dire, surtout après ces propos du ministre saoudien de l’énergie Abdulaziz bin Salman en juin dernier. En effet, cette personnalité déclarait que les relations entre son pays et la Russie étaient « aussi bonnes que la météo à Riyad ». Les mots ne sont pas mal choisis puisque la société d’investissement Kingdom Holdings, appartenant principalement au prince Alwaleed bin Talal a investi plus de 500 millions de dollars dans des sociétés énergétiques russes en février dernier.

Des millions de riyals investis dans Gazprom et Rosneft

C’est du moins ce qu’indique la société d’investissement sur Twitter. Selon les détails des transactions publiés sur le réseau social, Kingdom Holding a investi 1,37 milliard de riyals saoudiens soit 365 millions de dollars dans Gazprom et 196 millions de rials dans Rosneft en février 2022. La société saoudienne détenue à environ 17% par le fonds souverain saoudien a aussi investi 410 millions de riyals dans Lukoil de février à mars 2022.

Lukoil c’est le plus grand producteur russe de pétrole. Kingdom Holding a également investi dans des sociétés chinoises et australiennes comme le géant minier de Melbourne BHP et les géants de la technologie dans l’empire du milieu que sont: Tencent et Alibaba.