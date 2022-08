En plein milieu de sanctions très contraignantes, le président russe Vladimir Poutine continue de renforcer ses relations avec ses alliés. La Russie entretient déjà des liens très soudés avec la Chine de Xi Jinping qui a refusé de condamner l'offensive russe en Ukraine et refusé également d'appliquer les sanctions occidentales contre le pays. Bien au contraire, la Chine continue de commercer avec Moscou et a même augmenté ses échanges. Outre Pékin, Moscou entretient de très bonnes relations avec l'Iran. Des sources occidentales ont même affirmé que le pays comptait acheter des drones iraniens pour renforcer son arsenal en Ukraine.

Mais l'autre pays qui entretient de bonnes relations avec la Russie est la Corée du nord. Véritable paria sur la scène internationale, Pyongyang peut compter sur la Chine mais depuis un certain temps la Russie. Kim Jong-Un est même prêt à envoyer des travailleurs dans le Donbass pour aider à la reconstruction selon des sources nord-coréennes. « Les travailleurs coréens sont qualifiés et capables de travailler dans des conditions très difficiles. Ils pourraient nous aider à restaurer nos infrastructures sociales et industrielles, détruites par les rebelles nazis ukrainiens » a déclaré Alexander Matsegora, ambassadeur de la Russie en Corée du Nord. Dans une lettre adressée à Kim Jong-Un à l'occasion de la Journée nationale de la libération de Corée, Vladimir Poutine a affirmé qu'une coopération renforcée entre Moscou et Pyongyang serait dans l'intérêt des deux pays selon l'agence Reuters.

Selon la source citée par l'agence, le président russe a estimé qu'un rapprochement entre les deux pays va renforcer la sécurité dans les deux régions. Il appelle donc à "développer les relations bilatérales constructives en déployant des efforts communs.". Le président nord-coréen aurait également répondu à cette lettre affirmant que la coopération actuelle permettrait de "contrecarrer les menaces et les provocations des forces militaires hostiles". Pour rappel, la Corée du nord avait soutenu la Russie au début de l'offensive.