En Russie, l'industrie de l'armement s'est développée au cours des dernières années. Le pays dirigé par Vladimir Poutine a mis au point des armes qui selon les dirigeants sont performantes. Ce lundi 15 Août 2022, le chef du Kremlin Vladimir Poutine a une nouvelle fois vanté les armes fabriquées par son pays la Russie. A l'en croire, partout dans le monde, les armes fabriquées par la Russie sont appréciées par les professionnels.

Le président russe Vladimir Poutine ne manque pas de qualificatifs quand il s'agit de parler des armes fabriquées par son pays. En effet, ce lundi, à l'ouverture d'un salon international de l'armement organisé dans la région de Moscou plus précisément à Koubinka, le président de la Fédération de Russie a vanté la fiabilité et la qualité des armes fabriquées par son pays qui sont utilisées pendant les combats.

"Partout dans le monde, (ces armes) sont appréciées par les professionnels pour leur fiabilité, leur qualité et, surtout, pour leur haute efficacité. Elles ont presque toutes été employées à maintes reprises dans des conditions de combat réelles", a affirmé M Poutine. Il dit que son pays est prêts à offrir des armes modernes à ses alliés. "Nous sommes prêts à proposer à nos alliés et partenaires les types d'armes les plus modernes, des armes d'infanterie aux engins blindés, en passant par l'artillerie, l'aviation de combat ou les drones", a déclaré M. Poutine.