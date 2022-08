Le groupe français Société Générale a estimé à 3,3 milliards d'euros les pertes liées à la cessation de ses activités en Russie après le début de l’offensive en Ukraine. C’est ce qui ressort du rapport financier de la société pour le premier semestre 2022, publié ce mercredi.

"Le 18 mai 2022, le Groupe s’est retiré de manière ordonnée et effective de la Russie avec la finalisation de la cession de Rosbank ainsi que de ses filiales d’assurance en Russie. Cette cession se traduit par l’enregistrement d’une perte en compte de résultat de 3,3 milliards d’euros avant impôts, largement absorbée dès ce semestre avec un résultat net part du Groupe à -640 millions d’euros. Malgré un impact résiduel en capital de -7 points de base sur le trimestre, le ratio de CET 1 reste stable à 12,9% en phasé à fin juin 2022", indique Société Générale dans un communiqué de presse.

Pour rappel, la banque française Société Générale a annoncé l'arrêt de ses activités en Russie et la signature d’un accord en vue de céder la totalité de sa participation dans Rosbank ainsi que ses filiales d’assurance en Russie à Interros Capital, le précédent actionnaire de Rosbank, ce qui a été confirmé le 1er avril 2022 par Interros Capital de l’homme d’affaires russe Vladimir Potanine. Rosbank a précisé qu'elle poursuivrait ses activités et son développement en Russie et conserverait le statut de partenaire privilégié de Société Générale. (Avec TASS)