Depuis le début de la guerre, plusieurs entreprises étrangères ont fermé leurs portes du jour au lendemain. Ce lundi, un groupe bancaire a décidé de quitter le pays et de vendre ses actions dans une banque russe. En effet, le groupe français Société Générale a annoncé l’arrêt de ses activités en Russie et la vente de sa part de Rosbank à l’entreprise russe Interros, indique lundi un communiqué de la compagnie.

« Société Générale cesse ses activités de banque et d’assurance en Russie, et annonce la signature d’un accord en vue de céder la totalité de sa participation dans Rosbank ainsi que ses filiales d’assurance en Russie à Interros Capital, le précédent actionnaire de Rosbank. Avec cet accord, conclu au terme de plusieurs semaines de travail intensif, le Groupe se retirerait de manière effective et ordonnée de Russie en assurant une continuité pour ses collaborateurs et ses clients« , précise le texte.

Dans le même communiqué le groupe français précise que la finalisation de cette opération serait effective dans les prochaines semaines. « L’impact de la cession de Rosbank et des activités d’assurance en Russie sur le ratio de capital CET1 du Groupe devrait être d’environ 20 points de base sur la base de la valeur patrimoniale au 31 décembre 2021 », informe le même communiqué.