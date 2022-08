Quelques jours après les informations parues dans le journal Le Monde et rapportées par plusieurs médias occidentaux, le groupe français TotalEnergies a affirmé dans un communiqué rendu public ce vendredi 26 Août 2022 avoir reçu des informations de son partenaire en Russie qui contredisent les informations récemment publiées dans la presse internationale qui font état de ce que l'hydrocarbure co-produit par les deux entités ne sert pas à faire tourner les avions de guerre de la Fédération de Russie en Ukraine.

Plusieurs mois après le démarrage de l'offensive en Ukraine, des médias ont annoncé que le gaz de TotalEnergies était utilisé pour faire tourner les avions de guerre russes déployés en Ukraine depuis que son offensive a démarré il y a un peu plus de six mois maintenant. L'information avait fait réagir une élue francaise qui a accusé TotalEnergies d'être complice de la guerre. Ce vendredi le groupe français TotalEnergies a réagi sur le sujet à travers un communiqué relayé par plusieurs médias internationaux.

"En tant qu’actionnaire de Novatek (à 19,4%, ndlr), TotalEnergies a saisi le 25 août le management de Novatek d’une demande d’information sur le devenir des condensats de gaz produits par le champ de Termokarstovoïe en Russie pour contribuer à faire la lumière la plus complète sur la récente polémique (lancée) par le journal Le Monde", précise le groupe dans un communiqué. Et le groupe français de poursuivre "tous les condensats instables produits par nos filiales et sociétés liées à Novatek, y compris Terneftegas (co-entreprise de TotalEnergies et Novatek, ndlr), sont traités dans notre usine de stabilisation de condensats de Purovsky"