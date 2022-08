Dans la journée d'hier mercredi 24 août 2022, le journal Le Monde révélait que le gaz de TotalEnergies était utilisé pour faire tourner les avions de guerre russes déployés en Ukraine. L'information avait provoqué des réactions comme vous pouvez bien l'imaginer. Ce jeudi matin, une élue française a également réagi sur le sujet. Manon Aubry, puisque c'est d'elle qu'il s'agit a estimé que l'entreprise française "est devenue le complice indirect d'une guerre meurtrière". C'était sur les antennes de Franceinfo ce jeudi.

Manon Aubry donne son opinion après les révélations du journal Le Monde sur TotalEnergies et la Fédération de Russie. La députée européenne La France insoumise, sur les antennes de Franceinfo a invité les autorités françaises a réagir sur le sujet car "l'entreprise Total ne peut plus fermer les yeux, la France ne peut plus fermer les yeux". "Le gouvernement est si prompt à supplier Total à baisser le prix de l'essence en France, mais ferme complètement les yeux sur les crimes de guerre qui sont réalisés en Ukraine avec une participation indirecte de Total", martèle Manon Aubry.

Pour l'élue française, "on a une entreprise française qui est devenue le complice indirect d'une guerre meurtrière". L' élue qui siège au parlement européen a relevé pendant son intervention sur la chaine française Franceinfo que le groupe TotalEnergies "le seul grand groupe pétrolier occidental qui est encore présent en Russie". Manon Aubry fait également noter que l'entreprise Total qui devrait être informé de "ce qui est fait dans sa chaîne de production" est "soumise à un devoir de vigilance"