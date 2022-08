La tentative de meurtre sur Salman Rushdie, auteur des versets sataniques, continue de faire la une de la presse internationale. En effet, après que celui ait été poignardé, il a reçu plusieurs soutiens provenant notamment de la célèbre auteure britannique JK Rowling. Cette dernière avait réagi sur Twitter en indiquant : « Quelle nouvelle épouvantable. Ça me rend malade. J'espère qu'il s'en remettra ». Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour que ce soutien suscite la colère d’un internaute sur le réseau de l’oiseau bleu.

Elle a signalé le tweet

Celui-ci du nom d’Asif Aziz, qui se décrit comme étudiant et activiste, s’est montré menaçant à l’endroit de l’écrivaine du livre Harry Potter. En réponse au tweet de la romancière, il a écrit : « Ne vous en faites pas, vous serez la prochaine ». Mais, la femme de 57 ans pris les dispositions nécessaires en signalant le message et en demandant à Twitter d’intervenir. Notons qu’outre JK Rowling, le président français Emmanuel Macron avait aussi posté un message de soutien à Salman Rushdie. « Depuis 33 ans, Salman Rushdie incarne la liberté et la lutte contre l’obscurantisme. La haine et la barbarie viennent de le frapper, lâchement. Son combat est le nôtre, universel. Nous sommes aujourd'hui, plus que jamais, à ses côtés » avait-il déclaré sur la toile.

Au nombre des internautes ayant réagi au message du locataire de l'Elysée, figure un qui avait laissé voir que le combat de l’écrivain n’était pas le sien, tout en accompagnant son tweet d'un montage de la rencontre entre MBS et Macron. Pour rappel, les écrits de Salman Rushdie lui ont valu des menaces depuis 1989. Il a été poignardé le vendredi 19 août 2022. D’après plusieurs médias, la scène s'était produite lorsqu’il se préparait à prendre la parole au cours d’une conférence de presse à New York. Par ailleurs, l'agresseur a été maîtrisé quelques instants après l'attaque.